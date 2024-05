32 anni fa la strage di Capaci Mattarella | La mafia è sempre in agguato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 23 maggio 2024) AGI - "Come sostenevano Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato che lapuò essere sconfitta e che è destinata a finire. L'impegno nel combatterla non viene mai meno. I tentativi di inquinamento della società civile, le intimidazioni nei confronti degli operatori economici, sonoin. La Giornata della legalità che si celebra vuole essere il segno di una responsabilità comune. È necessario tenere alta la vigilanza. Gli anticorpi istituzionali, la mobilitazione sociale per impedire che le organizzazioni mafiose trovino sponde in aree grigie e compiacenti, non possono essere indeboliti". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 32versario delladi. "L'eredita' di Falcone e Borsellino e' un patrimonio vivo che appartiene all'intera comunista nazionale. Portare avanti la loro opera vuol dire lavorare per una società migliore" conclude