Forlì cade sotto una pioggia di triple Lotta fino alla fine - ma non basta | è 0-2

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Unieuro76 Pcanestro Trieste 91 UNIEURO: Cinciarini 7 (3/7, 0/3), Valentini 9 (0/2, 2/7), Zampini 25 (6/8, 1/4), Tassone (0/2 da 3), Johnson 6 (3/7, 0/1), Pascolo 13 (6/9), Magro 2 (1/1), Pollone 9 (3/5 da 3), Borciu ne, Munari ne, Zilio ne, Radonjic 5 (1/3, 1/3). All Martino. PCANESTRO TRIESTE: Bossi (0/1 da 3), Filloy 3 (1/1, 0/6), Reyes 19 (3/8, 3/4), Deangeli (0/1 da 3), Ruzzier 20 (3/3, 4/6), Camporeale ne, Candussi 11 (1/4, 2/3), Vildera 10 (5/7), Ferrero 7 (1/1, 1/2), Menalo ne, Brooks 21 (3/4, 5/10). All. Christian. Arbitri: Dionisi, Foti, Pellicani. Parziali: 18-24, 41-48, 57-78. Note - T2:20/37 (54%), Trieste 17/28 (61%); T3:7/25 (28%), Trieste 15/33 (45%); TL:15/22 (68%), Trieste 12/20 (60%). Rimbalzi:35 (13 offensivi), Trieste 33 (10 off.). Fuori per falli: Valentini, Johnson, Vildera.