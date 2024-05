Basket Dr1 | finale amaro di stagione per la compagine biancoblù Sconfitta anche per l’International per mano di Faenza La Grifo battuta da Omega | è retrocessione

(Di mercoledì 22 maggio 2024)diper laImola,dall’nel penultimo turno e costretta a salutare definitivamente la Divisione Regionale 1. Lacontro la formazione di Castenaso impedisce aidi potere raggiungere il terzultimo posto proprio dell’, l’ultimo che vale almeno i playout, distante ormai quattro lunghezze a una sola giornata dalla fine del torneo, decretando così la matematicain Divisione Regionale 2 per la squadra allenata prima da coach Luca Pietrantonio, quindi da Giorgio Tampieri nelle ultime giornate, senza riuscire a compiere la risalita sperata. Netto l’80-63 rimediato in una sfida in cui le assenze di Signorini e Laghi hanno pesato, con Carbone (24) e Barbisan (13) sugli scudi con laa reggere sostanzialmente nel primo quarto.per l’Easy Car International, caduta per 70-65 a(Troisi 16, Ricci Lucchi 13, Poloni 10), ma il ko è indolore per i biancorossi, comunque già certi di avere centrato l’obiettivo della salvezza.

