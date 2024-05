Violento scontro Interviene l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) SPOLETO Ancora un grave incidente stradale lungo via Flaminia Vecchia, tra le frazioni di Madonna di Lugo e San Giacomo. Loè avvenuto ierialle 8 all’altezza dell’incrocio per la statale Tre Valli. Coinvolti il furgone di una ditta locale ed un fuoristrada. L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmentee sul posto sono intervenute due ambulanze. Le condizioni dell’uomo al volante del fuoristrada sono apparse subito piuttosto gravi ed è stato richiesto l’intervento del. L’uomo, non in pericolo di vita, è stato ricoverato all’ospedale di Perugia. Meno gravi invece le condizioni del conducente del furgone che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria di Terni. A segnalare l’incidente al 118 sono stati i carabinieri che stavano transitando in zona. Sul posto è intervenuta anche la polizia ...