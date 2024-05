Studio Ghibli Palma d’Oro a Cannes 77 tra lunghi applausi e i corti inediti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 21 maggio 2024) Lo, rappresentato da Gor? Miyazaki, riceve lad'oro onoraria alla 77ª edizione del Festival didurante una cerimonia segnata dassimi. Un lungo,ssimo applauso ha accolto Gor? Miyazaki (figlio del maestro Hayao), regista e direttore creativo delPark in Giappone, che è arrivato qui al Festival diper ritirare lad'Oro Onoraria che la manifestazione ha deciso di attribuire non ad un singolo artista, come di consueto, ma ad un intero. E l'entusiasmo del pubblico si è fatto sentire forte, tanto che il composto Gor? si è sciolto in più di un sorriso commosso davanti ad una sala gremita che si prodigava in rumorose ovazioni. Non si ...