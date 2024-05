Show al PalaEstra - 2 594 spettatori Siena resta una capitale del basket

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Duemilacinquecentonovantaquattro. È il dato incredibile e per certi versi sorprendente dei biglietti staccati domenica sera per gara3 tra Note diMens Sana e Vismederi Costone. Il terzo atto della finalissima playoff che mette in palio un posto per la B Interregionale è stato visto dal vivo infatti da un numero impressionante di persone, dopo le prime due sfide giocate con la logica capienza ridotta del PalaOrlandi. Senza dimenticare i trecento tifosi ed appassionati costoniani nel settore ospiti dell’impianto di Viale Sclavo, il pubblico mensanino ha risposto alla grande toccando numeri mai raggiunti dal momento della ripartenza dopo il secondo fallimento del 2019 (con l’esclusione dalla A2 dell’allora società gestita, si fa per dire, da Massimo e Filippo Macchi) e avvicinandosi se non agli anni d’oro a quello della B con Matteo ...