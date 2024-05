Pompei - bimba in bici rincorsa da due pitbull | azzannata al braccio e ai glutei

Pompei, bimba azzannata da due pitbull: guarirà in dieci giorni - pompei, bimba azzannata da due pitbull: guarirà in dieci giorni - Due pitbull hanno azzannato una bambina di 8 anni che è rimasta ferita in modo lieve: i proprietari dei cani sono riusciti ad allontanarli, scongiurando conseguenze peggiori. È ... ilmattino

Bimba azzannata da due pitbull, guarirà in dieci giorni - bimba azzannata da due pitbull, guarirà in dieci giorni - La bambina che era alla guida della bici è stata inseguita e azzannata al braccio destro con il quale ha tentato di ripararsi il viso quando ha visto avvicinarsi il cane. Il secondo cane l'ha morsa a ... napoli.repubblica

Pompei, bimba azzannata da un pitbull nel cortile di casa - pompei, bimba azzannata da un pitbull nel cortile di casa - la protagonista, una bambina di otto anni, è riuscita fortunatamente a cavarsela e a sottrarsi dalle grinfie di un pitbull impazzito ... internapoli