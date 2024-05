OpenAI scioglie il team di superallineamento | l’insider conferma

(Di martedì 21 maggio 2024)ha sciolto il suodi, secondo una persona che lavora nell’azienda. Ildiera stato istituito l’anno scorso con l’obiettivo di trovare un modo per mantenere il controllo umano su un’IA che alla fine diventa più intelligente di noi. Alcuni membri delsono stati trasferiti in … ?

Il principale team di sicurezza di OpenAI non esiste più - Il principale team di sicurezza di OpenAI non esiste più - Di recente i ricercatori dell'azienda che si occupavano dei pericoli a lungo termine dell'AI si sono dimessi o sono stati assorbiti da altri reparti, in alcuni casi a causa di divergenze sulle priorit ...

OpenAI non garantirà più la salvaguardia dell’umanità dalla AI: ecco cosa è realmente successo. - OpenAI non garantirà più la salvaguardia dell’umanità dalla AI: ecco cosa è realmente successo. - OpenAI e la Salvaguardia dell'Umanità: Il Tramonto di un speranza. Una brutta tegola si abbatte sulla credibilità di OpenAI a livello mondiale che perde il suo importantissimo gruppo di salvaguardia d ...

OpenAI, salta il team sui rischi dell’AI. Uno dei manager: preoccupa sicurezza - OpenAI, salta il team sui rischi dell’AI. Uno dei manager: preoccupa sicurezza - OpenAI ha sciolto il team dedicato a mitigare i rischi a lungo termine dell'intelligenza artificiale messo in piedi a luglio del 2023.