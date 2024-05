Il giovane Trump - biopic non autorizzato I sudari di Cronenberg

(Di martedì 21 maggio 2024) Raccontare? In Usa si può. Rubando il concept al suo celebre talent, il danese di origine iraniana Ali Abbasi (Holy Spider) ci prova con ammirevole coraggio. The apprentice ricostruisce la fortunata carriera delimprenditore immobiliare (Sebastian Stan), scaltro e senza scrupoli, aiutato nella scalata da un patto faustiano con avvocato faccendiere Roy Cohn (Jeremy Strong) in grado di ammansire sindaci e giudici. Fin dai primi passi in famiglia e negli affari il suo mondo si divide in killer e loser; il confine è netto e non esistono mediazioni. In poco tempo laTower diventa il ventre del business, avamposto di un impero al cui trionfo la politica è solo un impiccio. A meno che non la si faccia in proprio. Ilche s’arresta ben prima della presidenza non è ovviamente ...

