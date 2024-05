Generale Mori indagato - Crosetto | Non bastava avergli reso la vita un calvario per decenni?

(Di martedì 21 maggio 2024) La notizia delMarionuovamente, questa volta per le stragi di mafie del 1993, fa sobbalzare il ministro della Difesa Guido. L’annuncio dato dallo stesso, 85 anni oggi, con amarezza e rabbia (“vogliono farmire sotto processo”), scatena dure reazione tra le quali spicca quelle di Rita Dalla Chiesa e di Maurizio Gasparri.: meritava ben altro “È stata aperta una nuova indagine contro il Mario, per le stragi mafiose del 1993. Del 1993!! Stragi mafiose!! Non ci si poteva accontentare dilaunper; non si poteva accettare il fatto ...

"Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto, dalla Procura di Firenze , un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico". Il generale Mario Mori annuncia così di essere stato iscritto nel registro degli indagati per le stragi mafiose del 1993, "avendo constatato che il circo mediatico si è già messo in moto". ilfoglio

