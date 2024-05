Zuppa di Porro 20 maggio 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024)di. Su morte presidente iraniano, che ieri era solo presunta, ilmigliore èdecisamente il Corrierone. Poca roba su Toti, oggi.Meloni da vox fa discutere la sinistra. Ecco i sondaggi sia in Europa sia in Italia, by ghisleri. Su Forti il Fatto continua la sua campagna sull’assassino. Belpi prende le distanze dai festeggiamenti. Feltri invece no. Un monumentale Battista sul Foglio, la Rabbia serva di Hamas. Limonv il film stroncato dal Fatto. Intv a Spazini Testa sul giornale che plaude a piano casa di Salvini. Chiudono un botto di negozi per il Sole. La Fascina ricorda il Cav #rassegnastampa20L'articolo proviene da Nicola

Zuppa di Porro . Siamo alla follia, la Rep titola Scontro con i giudici per il caso Toti, In realtà hanno trascritto male un verbale e non voglino interrogarlo. Salvini manda i commissari al Porto. E poi il no italiano all’Europa su Lgtb e poi ...

