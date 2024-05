Tragedia in casa - bambino di 4 anni cade dal terzo piano di un palazzo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un bimbo di 4e mezzo è sfuggito alla vigilanza della madre che stava allattando il fratellino ed è caduto daldi un appartamento in via del Trionfo ad Arezzo, nel rione popolare di Saione. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di, che hanno chiamati subito il 118. Stando ad una prima ricostruzione della polizia, la donna, originaria del Bangladesh, stava allattando il bimbo più piccolo. Innon c’era il padre ma gli zii dei bambini. Il bimbo di 4stava giocando in terrazza, pare vicino alla madre, quando avrebbe all’improvviso scavalcato la ringhiera,ndo dal. I sanitari dell’emergenza hanno disposto il trasferimento delall’ospedale pediatrico Meyer di ...