Milan - l’esperto rivela | Fonseca sarà l’allenatore Verrà ufficializzato …

Il silenzio è stato quasi surreale e ha fatto più rumore (si passi l’antitesi) della sconfitta contro il Torino. Era pieno il settore ospiti all’Olimpico per la partita del Milan contro i granata. Una sconfitta per 3-1 che sa di calcio di fine ...

Daniel Maldini alla rivale: Milan beffato e tradito - Il milan, com'è noto, cambierà allenatore: Paulo fonseca sembra in pole per essere il nuovo tecnico e, se dovessero essere confermate le voci, sarà poi il lusitano eventualmente a valutarlo in ritiro ...

Milan, balzo De Zerbi nelle quote per la panchina: per i bookie è testa a testa con Fonseca, Allegri sullo sfondo - L`improvvisa separazione con il Brighton, il saluto commosso ai tifosi, e ora la forte candidatura per la panchina del milan. Questo il riassunto delle ultime 48.

Guardiola segnali al City, De Zerbi sogna il Milan - "Finora ero più propenso ad andarmene piuttosto che a rimanere, ma poi ho parlato con il club e ora voglio rimanere. Sì, il prossimo anno sarò ancora qui e poi parleremo". Le parole di Pep Guardiola a ...