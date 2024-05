Graduatorie GPS 2024 26 | domanda dal 20 maggio Ecco come si presenta ORDINANZA

Graduatorie GPS 2024 /26 provinciali e di istituto per le supplenze: scatta il conto alla rovescia per la pubblicazione dell’ Ordinanza e per l'apertura della piattaforma. Ipotesi sulle date: da lunedì 20 maggi a sabato 8 giugno. Dopo l’incontro ...

Estate INPSieme Senior 2024: pubblicate le graduatorie - Estate INPSieme Senior 2024: pubblicate le graduatorie - Estate INPSieme Senior 2024, l'INPS pubblica le graduatorie del bando di concorso: beneficiari, numero di contributi, importi, adempimenti.

Graduatorie docenti Bolzano 2024-25: pubblicate le provvisorie, reclami entro 27 maggio - graduatorie docenti Bolzano 2024-25: pubblicate le provvisorie, reclami entro 27 maggio - Sul sito dell'Ufficio di Bolzano sono state pubblicate le graduatorie docenti provvisorie relative all'anno scolastico 2024-25 ...

Graduatorie ATA seconda fascia, domanda per provincia BAT dal 20 al 31 maggio. Nota USP Bari - graduatorie ATA seconda fascia, domanda per provincia BAT dal 20 al 31 maggio. Nota USP Bari - L'Ufficio scolastico di Bari con nota del 17 maggio comunica che dal 20 al 31 maggio gli aspiranti ATA inseriti in seconda fascia possono presentare domanda per optare per la nuova provincia BAT, Barl ...