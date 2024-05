Fedez sul presunto ricovero | Ho avuto qualche problema - non sono in fin di vita

(Di lunedì 20 maggio 2024)rassicura tutti: il cantante hadi salute ma sta bene. Con una storia su Instagram l’ex marito di Chiara Ferragni ha voluto smentire alcune indiscrezioni circolate sul web che lo volevano addirittura in fin di. Nessund’urgenza, nulla di troppo grave. Federico Lucia ha fatto chiarezza per rispetto dei suoi fan che lo seguono da anni e soprattutto per mettere a tacere il tam tam mediatico che è scaturito dopo che è saltata la sua ospitata a Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan dove il cantante era uno degli ospiti più attesi. Come sta: le ultime news sul cantantepositive “Sto bene, non so perché dicano chein fin di– ha ...

