Il piccolo Leonardo è tornato a casa | Una grandissima emozione

(Di domenica 19 maggio 2024) Novellara (Reggio Emilia), 19 maggio 2024 – Ildopo un calvario lungo quattro anni. Il bimbo era stato portato illegalmente dal padre in Turchia nel 2020 e la sua mamma, Ilaria Sassone, di Novellara, si è battuta per riaverlo con sé. In Italia. Una settimana fa, la sentenza di terzo grado, con il provvedimento ora diventato esecutivo e sabato nonno, mamma e bimbo sono rientrati in Italia.«è diventato grande – spiega Giovanna Fava, avvocato di Sassone –. Anche lui dovrà riabituarsi, piano piano. Lei è stata una donna resistente, eccezionale, ha avuto la forza di tenere duro, di non forzare la mano, di fare tutto sempre in modo conforme alle leggi. E non è da tutti. Specie se si va avanti così per quattro anni. Un tempo davvero troppo lungo. Le va dato atto di ...