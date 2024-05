(Di domenica 19 maggio 2024) Situazione inedita in Galatasary-, con unascatenatasi addirittura nel, ha provato a fare da paciere.

Incredibile quanto successo nel sentito derby di Germania fra Amburgo e St. Pauli , importantissimo per la promozione in Bundesliga. Una gara molto sentita nella quale l’Amburgo, dopo due gol annullati, è riuscito a segnare la rete della vittoria ...

Galatasaray-Fenerbahce, rissa prima del riscaldamento: Bonucci incredulo davanti a quello che vede - Galatasaray-Fenerbahce, rissa prima del riscaldamento: Bonucci incredulo davanti a quello che vede - Situazione inedita in Galatasary-Fenerbahce, con una rissa scatenatasi addirittura nel riscaldamento. Bonucci incredulo, ha provato a fare da paciere.

Rissa in autostrada tra tifosi prima della finale Juventus-Atalanta (video) - rissa in autostrada tra tifosi prima della finale Juventus-Atalanta (video) - Attimi di tensione lungo il tratto toscano dell'autostrada A1 tra gruppi di tifosi prima di Juventus-Atalanta. Il primo 'contatto' è avvenuto tra gli ultrà bergamaschi e quelli bianconeri nell'area di ...

Amburgo-St Pauli 1-0, gol e highlights: verdetti rimandati in Zweite Bundesliga - Amburgo-St Pauli 1-0, gol e highlights: verdetti rimandati in Zweite Bundesliga - Succede di tutto al Volksparkstadion nel derby tra Amburgo e St. Pauli: due gol annullati alla squadra di casa che poi riesce a segnare il gol del vantaggio con Glatzel. Nel finale un rigore per l'Amb ...