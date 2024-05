(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - “Nei contesti di emergenza e in realtà di guerra arriviamo per cercare di riparare qualche cosa che è già successo, quindi siamo già in ritardo, abbiamo già perso”. Bisognerebbe pensarci prima, “essere già preparati con organizzazioni sanitarie resilienti, cioè che

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) – ?Nei contesti di emergenza e in realtà di guerra arriviamo per cercare di riparare qualche cosa che è già successo, quindi siamo già in ritardo, abbiamo già perso?. Bisognerebbe pensarci prima, ?essere già ...

Pagati per dimagrire, il ‘metodo’ per incentivare la dieta - Pagati per dimagrire, il ‘metodo’ per incentivare la dieta - (Adnkronos) – I soldi fanno i miracoli, anche contro l'obesità. E' quanto ha scoperto uno studio, condotto dall’Università scozzese di Stirling, da cui emerge che offrire incentivi finanziari è effica ...

Vitale (Unops): "In Ucraina e Gaza su ricostruzione rete servizi" - vitale (unops): "In Ucraina e Gaza su ricostruzione rete servizi" - Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - “Nei contesti di emergenza e in realtà di guerra arriviamo per cercare di riparare qualche cosa che è già ...

Ospedale del futuro, l’esperto: “Flessibile, digitale, nel verde e senza reparti” - Ospedale del futuro, l’esperto: “Flessibile, digitale, nel verde e senza reparti” - (Adnkronos) – "L'ospedale del futuro dovrà essere flessibile, modulare – anche perché, ci ha insegnato il Covid, ci può essere necessaria una riconfigurazione rapida dei posti letto – molto digitale, ...