Video l’Eredità 16 maggio 2024 | Francesca di Perugia

(Di giovedì 16 maggio 2024)di giovedì 16. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta da quest’anno da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, èdiè laureata in Filologia Moderna ed è una “gattara” convintissima. Al suo nono tentativo non è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 21.250 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 100.000 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 59:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione ...

Turismo, nasce 'Attractive Romania': piattaforma multimediale per promuovere itinerari tematici - La Romania, infatti, ha una ricca eredità etnica e multiculturale ... Attraverso questa piattaforma multimediale l'informazione ... La piattaforma, che contiene un'ampia serie di video, foto, tour ...

Sicurezza ad Albenga, Podio: "Risse e degrado, ma per qualcuno è solo una percezione. In 5 anni si è solo negata l'evidenza" - ...di Albenga l'amministrazione uscente lascia una pesante eredità ... per non parlare di sera, l'insicurezza non è soltanto una ... Sui social sta circolando un video in cui un candidato consigliere arriva ...