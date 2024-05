Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024)16 MAGGIOORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA, POI INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO VERSO L’EUR PERMANGONO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO MENTRE VERSO FIUMICINO SI STA IN FILA TRA LA COLOMBO E LA STESSA VIA DEL CAPPELLACCIO. ANCORA AUTO IN CODA SULLA VIA DEL MARE TRA IL ...