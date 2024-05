Ultima Generazione | negozi di lusso ricoperti di arancione a Roma

(Di giovedì 16 maggio 2024): La nostra cultura consumistica non solo danneggia l’ambiente, ma erode anche la coesione sociale e il benessere individuale, 16 maggio 2024 – Stamattina alle 11:00, 17 persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di, in via dei Condotti hanno ricoperto le vetrine di Yves Saint-Laurent, Luis Vuitton, Bulgari e Giorgio Armani con vernice.Hanno esposto striscioni con scritto “1 ottobre GIUSTIZIA Piazza del Popolo” e “Fondo Riparazione” e hanno coperto di vernicele vetrine dei suddetti. Alle 11:55 sono arrivate le forze dell’ordine che hanno portato le persone in commissariato. Aldo, padre, 42 anni, ha dichiarato “Questisono simboli di una società ...

