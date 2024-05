Taylor Swift e la fuga romantica sul Lago di Como | dalla passeggiata alla cena a lume di candela

(Di giovedì 16 maggio 2024)– Un una pausa del segmento europeo del tour The Eras, che toccherà anche l’Italia con due date a San Siro il 13 e il 14 luglio (che tanto ha fatto discutere per il numero di posti riservati alle persone in sedia a rotelle),si è concessa un paio di romantiche giornate suldicon il compagno Travis Kelce. La cantante e il campione di football hanno scelto proprio il Lario per prendersi una pausafittissima agenda di impegni. I due fidanzati sono stati fotografati mentrevano adisu una terrazza del Grand Hotel Tremezzo e poi a passeggio in strada mano nella mano. Dopo i primi concerti a Parigi,riprenderà la tournee ...

Il nuovo album di Taylor Swift , “The tortured poets department” conquista la certificazione in Italia di disco d’oro in sole due settimane, risultato mai ottenuto prima dall’artista in Italia. Il progetto disco grafico rimane stabile per la seconda ...

