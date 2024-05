Mattarella a ‘La Sapienza’ | Per l’Italia tutte le violazioni dei diritti umani vanno condannate

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Quel che penso di quanto avviene a Gaza l'ho detto pubblicamente" "Una lettera che è stata pubblicata da alcune agenzie di stampa e su alcuni quotidiani mi ha sollecitato a non rinchiudermi in quella che è stata definita la torre d'avorio del Rettorato e venendo ho visto un cartello che sostanzialmente mi chiedeva cosa penso

Contestazione agli Stati generali della natalità in corso a Roma all'indirizzo della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella . «Vergogna, vergogna!, hanno urlato alcuni...

contestata la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ma anche il modello 'Dio, Patria e Famiglia», l'inserimento nei consultori dei Pro Vita e l'idea che le donne...

Mattarella: 'Il peggiore dei poteri vuole le università isolate' - Gli studenti a mattarella: 'Presidente, da quale parte sta' "Presidente da quale parte della barricata vuole stare Dalla loro o dalla nostra", chiedono i ragazzi in presidio davanti al rettorato.

Mattarella agli studenti della Sapienza: "Le università sono luoghi di libertà, non si può imporre il proprio pensiero a tutti" - Il Capo dello Stato interviene al Giorno del laureato. I giovani protestano per Gaza: "Presidente, da che parte sta".