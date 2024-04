La festa che non è una passeggiata

(Di giovedì 25 aprile 2024) «Vogliamo che sfili una grande manizione, più grande del solito» scrivevamo un mese fa nell’appello che invitava a tornare a Milano questo 25 aprile. Siamo ottimisti, pensiamo che andrà così, first appeared on il manifesto.

Alexei Navalny , il principale oppositore di Vladimir Putin in patria, è Morto nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito per scontare una condanna a 19 anni. A darne l’annuncio è il ...

Bergamo. Dal 7 al 9 maggio, viene accolto nuovamente il progetto “Step by step – incontrarsi è una passeggiata ”, evento che si svolge su La Via delle Sorelle, un cammino di 130 chilometri attra verso territori ricchi di storia, natura e ...

festa della Liberazione, le celebrazioni nel savonese per il 25 Aprile - Loano celebra il 25 Aprile, festa della Liberazione. Alle 10 presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare l’Asd Modern Jazz Dance presenta lo spettacolo di canto e ballo “Liberi… Liberi”.ivg

Dove andare il 25 aprile in Friuli Venezia Giulia, dalle mostre alle sagre: guida agli eventi - Il 25 aprile, dalle 10:30 alle 13:00 in Piazza della Repubblica, si terrà la rievocazione della festa degli innamorati “Samarc dei Bòcui”. Il 26 aprile, alle 10:00, è programmata una passeggiata ...nordest24

Orchidee in festa con "Orchidays". Il programma - Un mare di colori pettinati dal vento, il Gargano indossa in primavera l’abito naturalistico più spettacolare di Puglia con i prati in fiore che ospitano le oltre 60 varietà ...quotidianodipuglia