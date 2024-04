Il grande poster di Peccioli In regalo con La Nazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Fenomenologia di un successo.“Borgo dei Borghi 2024“ continua a macinare turisti, tanto che anche oggi, 25 Aprile, saranno in funzione le navette gratuite e vi sarà l’apertura straordinaria per visitare i Giganti che troneggiano nell’impianto di Legoli. Impianto che, giusto per fare un esempio, ha catalizzato oltre 800 curiosi solo in una domenica. Per sancire e celebrare questo successo, sabato 27 aprile Laregalerà ai lettori ilcon il meraviglioso borgo didove spicca il caratteristico campanile. Un successo di visitatori che sta investendo l’intero paese. "Stiamo gestendo un’emergenza, in senso positivo, una vera e propria esplosione turistica - sottolinea il sindaco uscente Renzo Macelloni - quando siamo stati contattati per il Borgo dei Borghi abbiamo voluto capire quali ...