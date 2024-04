Hamas | Trattativa solo per due Stati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 aprile 2024) 12.18sarebbe disponibile ad accettare una tregua di cinque anni o più con Israele e a deporre le armi per convertirsi in partito politico, soltanto se si formerà uno Stato palestinese indipendente lungo i confini precedenti il 1967. Lo ha detto Khalil al-Hayya, alto dirigente politico di, all'agenzia Associated Press. Al-Hayya ha aggiunto cheintende formare un governo di coalizione nazionale in Cisgiordania e Gaza insieme col partito rivale Fatah. A tali condizionirinuncerebbe al suo ramo militare