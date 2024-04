Crollano le pale del Moulin Rouge | choc in strada a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Le cause non sono ancora note, di certo c'è che stanotte è crollato il simbolo del "cabaret"no più famoso al mondo. Ledel celebre, che il 6 ottobre prossimo festeggerà i 135 anni di vita, si sono staccate, riporta Le Parisien, tra le 2 e le 3 del mattino finendo rovinosamente sul marciapiede di Boulevard de Clichy, nel 18° arrondissement. Nella caduta di una decina di metri sono state spazzate via anche le prime tre lettere del cartello, “MOU”. "È la prima volta che avviene un incidente del genere dalla creazione del, il 6 ottobre 1889", ha precisato la direzione del locale, aggiungendo che il cedimento è avvenuto "fortunatamente dopo la chiusura". Da parte loro i vigili del fuoco intervenuti hanno confermato che non ci sono feriti ...