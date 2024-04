Ci siamo | al via il grande torneo di minibasket

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Scatta da oggi la 31esima edizione deldiinternazionale organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. Dodici squadre al via con formazioni giunte da Croazia, Lituania, Ungheria, tante toscane e poi Aosta e Taggia (Imperia). Sarà anche consegnato il XX Memorial Danilo Boschi, per ricordare l’ex dirigente del Cefa, al giocatore Tommaso Fantoni, oggi in forza alla Libertas Livorno, con un passato alla Reyer Venezia, Torino, Scafati e Ferrara e 37 presenze con la maglia della Nazionale azzurra. Fantoni è cresciuto nel settore giovanile della Don Bosco Livorno, squadra che prende parte al. Le formazioni sono state suddivise in tre gironi e dopo l’arrivo e il ritiro degli accrediti, previsto per oggi, da domani, venerdì mattina, partiranno le gare tra il palazzetto di Castelnuovo e la palestra dell’Isi. Sabato ...