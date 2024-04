Calcio a 5 Italgronda Under 15 | è scudetto

CITTA’ DI MASSA 3 versilia 2 CITTA’ DI MASSA: Velardi, Salvatori, Abbarchi, Lorenzoni, Laaribi, Ivan, Farneti, Chicchi, Orsucci, Gianneschini, Galletti, Russo. All. fialdini . versilia C5: Vitali, Dovichi, Polloni W., Ferrari, Gigliotti, ...

rissa tra genitori durante una partita di Calcio Under 16 tra Napoli e Parma. Secondo quanto riportato da ‘Napoli Today‘, mentre in campo i giovani disputavano il match, sugli spalti si scatenava una rissa che ha reso necessario il trasport in ...