Biraghi | Ci abbiamo messo tutto - non è bastato Ma la stagione non è finita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Firenze, 25 aprile 2024 - Al termine del match di Bergamo diversi giocatori sono usciti in lacrime per la delusione del risultato. Nel dopo gara non parla nessuno, per il gruppo davanti ai microfoni si è presentato solo capitan Cristiano. "provato a fare diper passare, volevamo rivivere l'emozione dell'anno scorso, però affrontavamo una squadra forte. Ci, andiamo via da qui senza rimpianti.provato in tutti i modi ad andare in finale, in queste partite dai anche di più di quello che ti rimane, però loro poi sono stati più bravi e ci hanno battuti: complimenti a loro". Testa bassa, un filo di voce. Anchemostra grandissima amarezza per come è andata a finire questa doppia semifinale. Adesso non ...