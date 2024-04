wall Street apre con il Dj in calo dello 0,14%, Nasdaq +0,63% - wall Street apre con il Dow Jones in calo dello 0,14% a 38.4527,10 punti (-0,05%), il Nasdaq sale dello 0,63% a 15.795,97 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,20% a 5.082,23 punti.ansa

wall Street: apre in rialzo (S&P +0,3%), Tesla +13,4% con prossimo lancio auto economiche - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 24 apr - Apertura in generale rialzo a wall Street, in scia ai guadagni degli ultimi ... In avvio, il Dow Jones perde 37,20 punti (-0,10%), lo S&P 500 sale di ...borsa.corriere

Borsa Usa, futures S&P, Nasdaq in rialzo su spinta settore tech - Meta Platforms e Snap (NYSE: SNAP) guadagnano rispettivamente l'1,7% e il 2,1%, dopo che il Senato Usa ha approvato ieri sera una legge che vieterebbe TikTok negli Stati Uniti se la capogruppo ...it.investing