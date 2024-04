Spread Btp-Bund in lieve aumento a 134,7 punti base

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è a134,4 punti , in calo rispetto ai 135,4 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende di 3 punti base al 3,80%. (quotidiano)

Borse oggi in diretta | Europa attesa positiva. Focus su indice Ifo e asta Bot - I dati Pmi superiori alle attese nell'Eurozona ad aprile non hanno intaccato la convinzione degli investitori secondo cui la Bce avvierà il ciclo di allentamento monetario a giugno per poi procedere c ...milanofinanza

Pmi Eurozona in crescita - Scende di 9 punti base spread Btp-Bund, arrivando a 130,2 punti base dopo le aste di nuovi Btp e la pubblicazione del Pmi composito dell’Eurozona. Nel dettaglio, il Tesoro italiano ha collocato stamat ...milanofinanza

Lo spread Btp-Bund conclude calmo a 134 punti base - spread tra Btp e Bund a 10 anni senza variazioni: il differenziale ha chiuso la giornata sui mercati telematici a 134 punti base, lo stesso livello dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è ...ansa