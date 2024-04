Marotta | Nessuno incedibile Poi rassicura | No rivoluzione Volontà chiare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Giuseppe, intervenuto a margine dell’evento organizzato da Il Foglio, commenta il traguardo dell’Inter e anche il futuro di tutto la squadra. – Giuseppe: «Nei 90 minuti giocati l’altra sera si potevano vedere degli scenari differenti. Fino all’ultimo secondo e fino all’ultimo calcio d’angolo. Poi è finito tutto, è finita l’apprensione. Ci siamo lasciati andare e siamo stati riconosciuti campioni d’Italia, abbiamo vinto la seconda stella. Per cui è qualcosa di veramente straordinario. Com’è stata la reazione del mondo del calcio? Chiaramente quando si vince c’è l’attestazione da parte di tanti. Dalle persone che ti vogliono bene ma anche da tutto il mondo dello sport e non solo. Questo è gratificante per tutti ma sicuramente dobbiamo riconoscere il ruolo importante dell’allenatore, così come il ruolo altrettanto importante della ...