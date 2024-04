Iran - autogol sui diritti | alle donne sarà nuovamente negata l’entrata allo stadio

Uomini e Donne, anticipazioni 18 aprile: la puntata di oggi dovrebbe iniziare dal Trono Over, perché quella di ieri è finita con quello. I protagonisti saranno Marcello Messina, Jessica Pittari, Jasna Amodei e non solo. Per quanto riguarda il Trono Over, si parlerà ancora di Ida Platano e Mario ... (anticipazionitv)