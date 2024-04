Impallomeni | Milan - inserisciti per Thiago Motta! Su Furlani dico…

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma (pianetamilan)

Stefano Impallomeni si è espresso su Sassuolo - Milan , presentando la sfida che vedrà i rossoneri scendere in campo con la Roma (pianetamilan)

impallomeni: "Tudor doveva osare di più dopo il 2-0. Mi ha colpito l'esultanza della Juve sul gol" - A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano impallomeni. Ha sentito Inzaghi per gli auguri per lo ...tuttojuve

Milik porta la Juventus alla vittoria in Coppa Italia - La Juventus ha conquistato la finale di Coppa Italia grazie a un gol decisivo di Milik all'83° minuto. Nonostante una prestazione dominante della Lazio, è stata la Juventus a trionfare. Lazio domina m ...informazione

impallomeni: “Scudetto Inter storico, che smacco per il milan. Inzaghi cresciuto” - Intervenuto ai microfoni TMW Radio, Stefano impallomeni ha commentato lo scudetto dell'Inter, conquistato ieri sera dai nerazzurri ...fcinter1908