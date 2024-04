Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)DEL 21 APRILEORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGià INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA ALTEZZA APPIA POI SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO E PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA CODE ALTEZZA POMEZIA RICORDIAMO CHE SULLA STESSA PONTINA SONO TERMINATI I CANTIERI ALTEZZA TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINA INFINE QUESTO POMERIGGIO DISCIPLINA DI VIABILITA MODIFICATA INTORNO AL FORO ITALICO PER L INCONTRO DI CALCIO DI SERIE ABOLOGNA CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE ...