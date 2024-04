Almeno 16 cittadini palestinesi , tra cui nove bambini, sono stati uccisi all'alba di oggi in una serie di attacchi aerei e di artiglieria israeliani contro diverse case nella città di Rafah, a sud ...

Rafah , 21 apr. (Adnkronos) - E' di almeno 18 morti il bilancio di una serie di attacchi aerei e di artiglieria condotti nella notte dalle forze israeliane a Rafah , nel sud della Striscia di Gaza . In ...

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito di un attacco aereo che nella notte ha colpito diverse case nella città di Rafah , a sud della Striscia di Gaza . Il bilancio sarebbe tragico e in ...

Gaza, nuova strage di bambini: 22 morti in raid israeliano a Rafah - Salgono a 34.097 gli abitanti della Striscia di Gaza rimasti uccisi dal 7 ottobre scorso negli attacchi senza tregua dell'esercito israeliano.laprovinciadivarese

Rimane la “tentazione” per Israele di sferrare un colpo più forte. Il ruolo degli Usa e la necessità di dare sollievo a Gaza - Rimane la “tentazione” per Israele di sferrare un colpo più forte. Il ruolo degli Usa e la necessità di dare sollievo a Gaza ...avvenire

Attacco alla base Usa in Siria, Hezbollah: “Solo l’inizio”. Sanzioni americane all’Idf, Netanyahu: “Lotterò con tutte le mie forze” - Sono ripresi i raid dei milizani sciiti per spingere le truppe statunitensi a lasciare l’Iraq. La Casa Bianca potrebbe tagliare gli aiuti a un’unità militare israeliana per violazioni dei diritti uman ...quotidiano