Elezioni Regionali in Basilicata | risultati in diretta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si chiudono alle 15 i seggi per lein. Sono i tre i candidati che si sfidano per la poltrona di Governatore: Vito Bardi è il candidato per il centrodestra e governatore uscente, Piero Marrese corre per il centrosinistra e Eustachio Follia per Volt. definitivo il dato dell'affluenza che è stata del 49,8%, ben 4 punti in meno rispetto al 2019.INSecondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata per ledella, il governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra) è nettamente avanti, con una forbice del 53-57%, seguito da Piero Marrese (centrosinistra) con una forbice del 41-45%, ed Eustachio Follia (Volt) con una forbice dell'1-3%. Dati del Viminale - sezioni ...

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. Affluenza definitiva al 49,8%.

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata . Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. In corsa ci sono il presidente uscente, Vito Bardi , sostenuto dal centrodestra allargato con Azione e Italia Viva, Piero Marrese, che conta sull’appoggio di Partito democratico, Movimento ... (open.online)

Elezioni regionali in Basilicata , vince il centrodestra e Vito Bardi viene confermato presidente . Secondo, ma staccato, Piero Marrese, candidato del centrosinistra. Bardi viene quindi confermato presidente , come era emerso anche dai primi instant poll diffusi da Telenorba e realizzati dalla società specializzata Yoodata. I 568mila aventi diritto al voto erano chiamati a scegliere anche i 20 consiglieri regionali . In campo ci sono in totale 13 ... (lanotiziagiornale)

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso: il centrodestra vince e riconferma il presidente uscente Bardi, Meloni: «Grazie ai cittadini, vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione». Affluenza definitiva al 49,8%.

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata . Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. A scrutinio ancora in corso, diversi esponenti del centrodestra si sbilanciano e chiamano la vittoria del presidente uscente Vito Bardi , sostenuto dai partiti che compongono la ... (open.online)

Risultati Elezioni Regionali in Basilicata, affluenza in calo e instant poll: lo spoglio in diretta - Quasi 570 mila i cittadini chiamati al voto alle Elezioni Regionali 2024 in Basilicata: lo spoglio in diretta

Vito Bardi vince le Elezioni Regionali in Basilicata: esulta il centrodestra, gli auguri di Giorgia Meloni - La Basilicata resta saldamente in mano al centrodestra: con oltre il 55% dei voti (a scrutinio in corso) Vito Bardi, il candidato dell'asse FdI-Lega-Fi e sostenuto da Azione di Calenda e altri