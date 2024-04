Correggio s’impone sul Castel Guelfo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) PALL.84BASKET 67 PALLACANESTRO: Messori 2, Manicardi ne, De Toni, Morgotti 13, Sutera 13, Pini 9, Guardasoni L. 2, Galli ne, Iori 9, Guardasoni M. 13, Spallanzani ne, Lavacchielli 23. All. Pantaleo.BASKET: Flan 11, Torreggiani, Ghini ne, Franchini 7, Frassineti ne, Savino 2, Bergami 6, Musolesi 6, Naldi 8, Degli Esposti Castori 18, Santini 9, Rubbi ne. All. Agresti. Arbitri: Aly Belfadel e De Nigris di Bologna. Parziali: 23-22, 49-38, 64-56. Prima vittoria per la Pallacanestro(2) nella poule salvezza di Serie C. Al PalaPietri i giallo-neri dimenticano i fantasmi del recente passato ottenendo una netta vittoria contro(2), agganciando i rivali di ...