Traffico Roma del 21-04-2024 ore 19 | 30

(Di domenica 21 aprile 2024) Luceverdeintenso in entrata ain particolare sulla diramazionenord oltre alanche un incidente con code da Settebagni a raccordo anulare sulla stessa diramazione torniamo per lavori la chiusura fino alle ore 6 di domattina del tratto grassa e ti bagni verso la 1Firenze attenzione per un incidente anche sulla Cassia bis e code tra Formello e Castel de’ ceveri sempre verso il gas via Salaria abbiamo code tra Settebagni e raccordo anulare poi da via di Villa Spada verso la tangenziale est lungo il raccordo in carreggiata interna incolonnamenti tra Nomentana e Tiburtina si rallenta Poi tra Appia Laurentina in esterna code trapuntine Casilina sullaFiumicino incidente code da Ponte Galeria verso il viadotto della Magliana in ...