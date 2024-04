Renato Zero shock da Fazio | Paura di uscire - cosa mi hanno fatto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 aprile 2024), ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa sul canale Nove, ha condiviso momenti intimi e riflessioni sulla sua vita e carriera. Durante l’intervista, ha toccato temi profondi come l’amicizia con Ornella Vanoni e le ferite del passato legate al bullismo che ha subito da ragazzo, evidenziando come ancora oggi ne porti i segni. L’artista ha parlato dell’emozione di stare sul palco, descrivendo come le sue gambe ancora tremino ogni volta che si esibisce: «Come la prima volta… Vorrei farvi notare le gambe come tremano… Perdere l’emozione per un artista significa che forse è arrivato il momento di lasciare il palcoscenico, ma finché queste gambe tremano, io resto qui!». Queste parole riflettono la sua passione inesauribile per la musica e la performance live.ha anche discusso la sua visione della vita, definendola ...