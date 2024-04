Pagelle Monza-Atalanta 1-2 - voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentatreesima giornata di. Successo orobico nel derby lombardo contro i brianzoli dello U-Power Stadium: il maestro Gasperini infligge la sconfitta all’allievo Palladino, la quarta su quattro per la Dea nei due anni dei padroni di casa nel massimo campionato. I gol sono a opera di De Ketelaere nel primo tempo e di El Bilal Touré nella ripresa, nel finale Maldini accorcia ma non basta. Di seguito ecco ledella partita. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Di Gregorio 6; Birindelli 5.5, Izzo 5.5 (33’st Caldirola 6), Pablo Marí 6, Kyriakopoulos 5.5 (20’st Maldini 7); Gagliardini 5 (33’st D’Ambrosio 6), ...