Sassuolo - Ballardini | Serve più aggressività Obiang? In dubbio

(Di sabato 20 aprile 2024) Il tecnico delDavideillustra il match contro il Lecce nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. L’allenatore inizia parlando degli infortunati: “Fermi ancora Berardi e Castillejo. Pedersen è vicino al rientro,su: ieri è uscito prima e si è allenato a parte nella giornata odierna“. Il tecnico verte sull’della rosa: “Bisogna avere tutti i giocatori dietro la linea della palla ogni tanto, ma è importante avere l’attenzione cheper far sbagliare gli avversari.un altro modo di stare in campo: più attenti e aggressivi“. Ecco che si comincia a parlare del match, previsto domani alle 12:30: “Importante non essere scoperti perché il Lecce copre molto bene. E’ una squadra fisica e ha grande umiltà. Ogni ...

Sassuolo-Milan , Davide Ballardini in conferenza stampa ha commentato il pareggio con soddisfazione e un rimpianto… Al Mapei Stadium, il Milan ha pareggiato 3-3 contro il Sassuolo, nella partita ... (dailymilan)

Ballardini , allenatore del Sassuolo, dopo la partita ha spiegato cosa non va bene della propria squadra e cosa, invece, lo lascia ben sperare (pianetamilan)

Si muove, la coda , e azzera, di fatto, quel punto che il Sassuolo ha tolto al Milan contro pronostico. Come (e meglio) del Sassuolo hanno fatto, a ben vedere, quasi tutte le rivali dei neroverdi a ... (ilrestodelcarlino)

Sassuolo-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Lunch match fondamentale per la corsa alla salvezza. Gli emiliani cercano la vittoria che manca da oltre un mese, i salentini puntano all’allungo in classifica ...msn

Sassuolo-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - Sassuolo-Lecce è una partita valida per la 33esima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv, streaming.ilveggente

Sassuolo-Lecce, probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 152 Al Mapei va in scena una partita delicatissima in chiave salvezza, Sassuolo-Lecce. Il lunch match della 33esima giornata porta in palio punti pesantissimi. Indice Qui Sassuolo Bal ...calciostyle