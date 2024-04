Gruber | L’ultima parola sull’aborto devono averla le donne - nei paesi civili è così Su Meloni | Ha un problema con la grammatica italiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) “Stasera la presidente del Consiglio era in un comizio elettorale in Basilicata. Le vorremo dire ancora una volta che si dice “la presidente”, non “la presidenta”. Forse ha uncon la“. È la tagliente reprimenda che Lilli, nel corso di Otto e mezzo (La7), indirizza alla presidente del Consiglio Giorgia, riferendosi alle sue parole nel comizio tenuto a Potenza per le regionali lucane, a sostegno del governatore di centrodestra uscente Vito Bardi. Nel suo intervento, parlando delle polemiche sull’emendamento di Fratelli d’Italia al dl Pnrr per l’introduzione delle associazioni pro-life nei consultori pubblici, ha affermato: “La parità non si costituisce chiamando ‘presidenta’, non me ne frega niente di come mi chiamano. Parità è non dover ...