20.04.2024 Jailbreak iOS 11.0 -14.8 – I Tweak già testati e funzionanti In questo articolo ci saranno come già avrete capito tutti i Tweak testati e funzionanti da iOS 9.3.x (Jailbreak Untethered stabile) a iOS 14.8. In questo articolo verranno inseriti tutti i Tweak ...

13.04.2024 Jailbreak iOS 11.0 -14.8 – I Tweak già testati e funzionanti In questo articolo ci saranno come già avrete capito tutti i Tweak testati e funzionanti da iOS 9.3.x (Jailbreak Untethered stabile) a iOS 14.8. In questo articolo verranno inseriti tutti i Tweak ...

Auguri di Buona Pasqua 2024 da TUTTO HACKINTOSH – CYDIA & JAILBREAK Anche quest’ anno è arrivato il momento di augurare a voi e a tutte le vostre famiglie i migliori Auguri di Buona Pasqua 2024. Anche quest’ anno siamo quì e TUTTO HACKINTOSH – CYDIA & ...

04.04.2024 Jailbreak iOS 11.0 -14.8 – I Tweak già testati e funzionanti In questo articolo ci saranno come già avrete capito tutti i Tweak testati e funzionanti da iOS 9.3.x (Jailbreak Untethered stabile) a iOS 14.8. In questo articolo verranno inseriti tutti i Tweak ...

Auguri di Buona Pasqua 2024 da TUTTO HACKINTOSH – CYDIA & JAILBREAK Anche quest’ anno è arrivato il momento di augurare a voi e a tutte le vostre famiglie i migliori Auguri di Buona Pasqua 2024. Anche quest’ anno siamo quì e TUTTO HACKINTOSH – CYDIA & ...