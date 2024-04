Back to Black - traduzione e significato del classico di Amy Winehouse

(Di venerdì 19 aprile 2024) Letteralmentetopuò essere tradotto con “tornare al nero”, ma per Amyha rappresentato unmolto più profondo legato ad un suo stato d’animo particolare che ha dato vita ad uno dei suoi successi più grandi. Il terzo singolo, uscito nel 2007, tratto dall’album omonimo di Amy, affonda le sue radici nel dolore per la difficile relazione con il compagno Blake Fielder-Civil. E il, il nero del titolo, può essere anche l’eroina. Droga da cui era dipendente. Nello slang di Los Angeles, infatti, ci si riferisce allo stupefacente con la parola. Testo ditoin italiano Non ha lasciato tempo ai rimpiantiSi è tenuto il ca**o bagnatoCon la sua solita vecchia scommessa sicuraIo e la ...

