Vangelo di oggi 18 Aprile 2024 | Gv 6,44-51 | Video commento

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 18, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:"Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno". "Queste parole del Signore risvegliano in noi ...