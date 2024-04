Ucraina - incontro Blinken-Kuleba | Aiuti a Kiev urgenti Attacco con droni su 7 regioni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Allarme adurante visita Habeck.vede: "C servono i Patriot il prima possibile" Due cittadini russo-tedeschi sono stati arrestati in Germania con l'accusa di aver pianificato attacchi di sabotaggio, anche con bombe, contro strutture militari statunitensi, progettati per minare il sostegno militare all'. Lo hanno riferito i pubblici ministeri tedeschi spiegando che