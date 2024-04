Ilaria Salis candidata con Avs? La reazione di Bonelli in diretta tv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Secondo una notizia che ha lanciato il quotidiano il Foglio sul web, l’attivista detenuta in carcere a Budapest si presenterebbe alle Europeealle Europee con Alleanza Verdi Sinistra? A lanciare la notizia è stato il quotidiano il Foglio che ha addirittura parlato di procedure burocratiche che sarebbero già state avviate nei giorni scorsi e si concluderanno nella giornata di oggi 18 aprilemente in Ungheria. Ma si sta rivelando una notizia che non è proprio vera o meglio a smentirla subito a categoricamente èil portavoce di Europa Verde che ha ricevuto la novità inmentre era ospite da Parenzo all’Aria che Tira: “Non è vero niente, smentisco nella maniera più assoluta“. La detenuta italianain ...

