Utili e ricavi trimestre oltre le attese Asset in gestione a 7 000 miliardi

Più fatturato e meno utili per Valsoia nel 2023, uno dei nomi storici italiani nell’alimentare “salutistico” e quotata da tempo a Piazza Affari. Se i ricavi sono cresciuti di oltre l’11% a quota ... (today)

Stellantis chiude un 2023 da record: in forte crescita i ricavi e gli utili. L'Europa allargata e il Nord America sono i mercati più forti, il gruppo però non sfonda in Cina e India.... Leggi tutto (dmove)